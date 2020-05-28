بقلبين .. أحمد أبو هشيمة ينشر صورة تجمعه بـ ياسمين صبري

نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة صورة تجمعه بزوجته النجمة ياسمين صبري، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر أبوهشيمة وياسمين بإطلالة أنيقة، وعلق عليها أحمد أبوهشيمة بقلبين.

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يذكر أن عرض مؤخرًا مسلسل فرصة تانية للنجمة ياسمين صبري، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم،

وإخراج مرقس عادل، وبطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار.