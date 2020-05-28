دومينيك حوراني تطلق أغنية "كورونا" من المنزل

أسعد.
تستعد الفنانة دومينيك حوراني، لإطلاق أغنيتها الجديدة "بس تعا" والتي تدور حول الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، في تعاون أول لها مع الشاعر فادي
وقامت دومينيك حوراني بتصوير الأغنية بكاملها من خلال هاتفها الجوال ذاتيًا خلال ثلاثة أيام، وحرصت أن يتماشى التصويرمع مبادئ التباعد الاجتماعي.
الأغنية من تأليف فادي أسعد، وتوزيع الموسيقار فادي السيد من جدة، ومكس و ماستارينج إيلي سابا من دبي، ومونتاج فؤاد السيد من برشلونة ، بإشراف جان متري من بيروت.
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