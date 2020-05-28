ناشدت الفنانة هايدي موسى جمهورها بتوخي الحذر في ظل الأزمة الحالية حتى يتم انحصار فيروس كورونا، والمعروف باسمه العلمي كوفيد 19، جاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرحت هايدي قائلة: خلي بالكم من نفسكم لو مضطر تنزل وتتعامل اليومين دول ومتنساش تقول الدعاء ده وانت خارج "تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت علي الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء ونجِنا من الطاعون والبلاء بلطفك ومنِك وكرمك يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير" .. ربنا يحفظكم جميعًا. من نفسكم لو مضطر تنزل وتتعامل اليومين دول ومتنساش تقول الدعاء ده وانت خارج "تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت علي الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء ونجِنا من الطاعون والبلاء بلطفك ومنِك وكرمك يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير" .. ربنا يحفظكم جميعًا. Advertisements يذكر أن الفنانة هايدي موسى طرحت مؤخرًا كليب بعنوان أنا اتعودت، وهو من إخراج هيفا فقيه، والأغنية من كلمات نادر عبدالله، وألحان حسين محمود، وتوزيع طارق عبد الجابر، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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كانت هذه تفاصيل خبر على طريقتها الخاصة .. هايدي موسى تنشاد محبيها بتوخي الحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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