طرح الفنان يحيى علاء أحدث كليباته، والذي يحمل اسم خمري، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب خمري من إخراج أحمد علاء الجندي، والأغنية من كلمات وألحان يحيى علاء، وتوزيع Advertisements المغشني. المغشني. يذكر أن الفنان يحيى علاء طرح مؤخرًا كليب بعنوان هاتي حضن، كما كسر الكليب حاجز الـ 6 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. يحيى علاء يطرح أحدث كليباته خمري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.