كلاكيت ثاني مرة.. محمد قاسم يكشف لـ الوفد تعاونه مع محمود عصمت

كشف الشاعر الغنائي محمد قاسم عن تعاونه للمرة الثانية مع الفنان محمود عصمت، وذلك من خلال أغنية حتة سكرة.
وقال محمد قاسم في تصريحات خاصةلـ الوفد: أغنية حتة سكرة من كلماتي، وألحان محمد بدر، وتوزيع محمد هاني التركي.
وأضاف محمد قاسم قائلًا: يجرى حاليا الاتفاق على الهندسة الصوتية، ومن المقرر أن تطرحالأغنية قريبًا على هيئة فيديو كليب، مشيرًا إلى أنه تعاون مع المطرب الفنان محمد عصمت من قبل في أغنية عيد الام، والتي جاءت تحت اسم حبك وطني، كما تم غنائها باللغة العربية الفصحى.
يذكر ان الشاعر محمد قاسم تعاون مؤخرًا مع الفنانة إيمان حسين من خلال كليب صلوا على المصطفى.
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