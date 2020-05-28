حسني شتا ينصح جمهوره بالابتعاد عن التدخين

نصح الفنان الشاب حسنى شتا جمهوره بالابتعاد عن التدخين وأي عادة أخرى مضرة بالصحة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام. نشر شتا صورة له وهو ممسك سيجارة بإحدى يديه وعلق عليها بسعادة لأنه استطاع التخلص من التدخين ودعى الجميع الابتعاد عن السجائر وروى تجربته قائلًا إنها تحتاج فقط للصبر والإرادة. قائلًا إنها تحتاج فقط للصبر والإرادة. Advertisements يذكر أن حسني شتا شارك في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل ليالينا 80 بجانب كبار نجوم الفن من بينهم خالد الصاوي، إياد نصار، غادة عادل وغيرهم.

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