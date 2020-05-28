حسني شتا ينصح جمهوره بالابتعاد عن التدخين

نصح الفنان الشاب حسنى شتا جمهوره بالابتعاد عن التدخين وأي عادة أخرى مضرة بالصحة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام.
نشر شتا صورة له وهو ممسك سيجارة بإحدى يديه وعلق عليها بسعادة لأنه استطاع التخلص من التدخين ودعى الجميع الابتعاد عن السجائر وروى تجربتهقائلًا إنها تحتاج فقط للصبر والإرادة.
يذكر أن حسني شتا شارك في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل ليالينا 80 بجانب كبار نجوم الفن من بينهم خالد الصاوي، إياد نصار، غادة عادل وغيرهم.
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