شاهد.. صورة أمير كرارة مع ابنه على البحر

نشر الفنان أمير كرارة صورة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصحبة ابنه في أحد الشواطئ، علق كرارة على الصورة "صباح الفل". حصلت صورة كرارة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه فتلقى قرابة ال7 آلاف إعجاب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. الكثير من جمهوره ومحبيه فتلقى قرابة ال7 آلاف إعجاب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. Advertisements يذكر أن أمير كرارة خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل الاختيار والذي شهد بإقبال جماهيري كبير وإشادات من كل من النقاد والجمهور على حد سواء. المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد معوض وغيرهم من نجوم الفن المصري ومن تأليف باهر دويدار وإنتاج سينرجي وإخراج بيتر ميمي. بمسلسل الاختيار والذي شهد بإقبال جماهيري كبير وإشادات من كل من النقاد والجمهور على حد سواء. المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد معوض وغيرهم من نجوم الفن المصري ومن تأليف باهر دويدار وإنتاج سينرجي وإخراج بيتر ميمي.

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