اليكم أسماء الممثلين الأكثر شعبية في تركيا

ميرنا وليد - بيروت - أجرى أحد المواقع التركية استفتاء لأكثر الممثلين الأتراك شعبية في تركيا، اذ احتلّ المرتبة الأولى ​شاتاي اولوسوي​، فيما أتى ​اراس بولوت​ في المرتبة الثانية، و​كيفانش تاتليتوغ​ احتل المرتبة الثالثة، ​انجين اكيوريك​ في المرتبة الرابعة، فيما ​بوراك اوزجيفيت​ في المرتبة الخامسة.

وكانت إحتلت مؤخرا المركز الأول بين الممثلات النجمة هازال كايا، والمركز الثاني النجمة نسليهان أتاغول، فيما المركز الثالث كان من نصيب النجمة ديميت أوزديمير، وذلك حسب تصنيف أحد المواقع التركية، وسط غياب لافت للنجمة بيرين سات التي لا تقل شعبية عن الأسماء المذكورة.

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