ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​مي عمر​ صورة لها من منزلها، ارتدت فيها ملابس رياضية، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونصحت مي الجمهور بالإستفادة من أيام الحجر المنزلي، مشيرة الى ان القوة تأتي من الرأس أولا، لا من الصالات الرياضية.

وعلّقت مي على صورتها قائلة: "القوة لا تأتي من الصالات الرياضية بل من تأتي من الرأس أولاً، استفيدوا جيدًا من كل يوم تقضونه في الحجر الصحي في ظل انتشار كورونا".

الجدير ذكره ان مي شاركت مؤخرا في مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مي عمر بملابس رياضية وتنصح الجمهور بهذا الأمر-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.