هذه حالة رجاء الجداوي النفسية بعد إصابتها بالكورونا

ميرنا وليد - بيروت - كشف الإعلامي المصري وائل الإبراشي عن الجدل الحاصل حول حالة الممثلة المصرية ​رجاء الجداوي​ الصحية، بسبب إصابتها بفايروس كورونا المستجد، قائلا: "محدش بيجامل حد في العلاج، ورجاء الجداوي تحصل على جرعة محدّدة بلا وساطة ولا محسوبية، والخدمة يأخذها الجميع.. مفيش في كورونا واسطة ولا جرعة زيادة ولا هتقوله زودها شوية.. مش كشري".

وقال الإبراشي في مقدمة حلقة اليوم من برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "الذين تعافوا مواطنين بسطاء وشرفاء، وكورونا وحدت الإنسانية، وتساوى الجميع، والبعض يتصيد لهذه الفنانة لأنها فنانة محبوبة".



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