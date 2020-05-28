مقترح في مجلس الأمة الكويتي بترحيل نصف مليون مقيم مصري

كتب امير فتحي في الخميس 28 مايو 2020 08:07 مساءً - كشفت جريدة الراي الكويتية عن تقديم عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي باقتراح قانون يهدف تنظيم دخول الأجانب إلى الكويت وضمان عدم تأثيرهم على التركيبة السكانية في البلاد .
وتضمن المقترح وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت .. على سبيل المثال كانت حصة الهنود 15 في المئة والمصريين 10 في المئة .
وفي حال تطبيق هذا المقترح سيتم ترحيل نحو نصف مليون مصري و844 ألف هندي بالإضافة لمئات الآلاف من الفلبين وباكستان ودول آسيوية أخرى .
وأشار المقترح إلى حدوث اختلال بوزن تلك الجنسيات لدرجة أن بعضها اقترب من عدد المواطنين وهو الأمر الذي يحمل معه خطورة أمنية ومؤشرا على اختلال بالأمن القومي .
وأن هذه المشكلة أفرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار وباء كورونا المستجد إذ تبين وجود الكثير من العمالة السائبة .
ولاقى هذا المقترح ردودا مرحبة من قبل مغردين ونواب كويتيين .
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