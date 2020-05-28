جريمة تهز إيران .. أب يقطع رأس طفلته وهي نائمة والسبب …؟

كتب امير فتحي في الخميس 28 مايو 2020 08:07 مساءً - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقع ” تويتر ” بخبر واقعة مقتل ” رومينا أشرفي ” صاحبة ال 13 عاما على يد والدها في إيران وسط انتقادات للحكومة الإيرانية بالتقصير في حماية الفتاة .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الضحية كانت قد وقعت في حب شاب يبلغ من العمر 29 عاما لكن أسرتيهما رفضتا فكرة زواجهما بسبب الاختلافات الثقافية بينهما فقررا الهرب معا .

ثم عثرت قوات الشرطة على الفتاة وقامت بتسليمها إلى والدها على الرغم من إفادتها لهم بإنه سوف يؤذيها .

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وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك حيث قتل الأب إبنته وأشار بعض المدونون الإيرانيون إلى أن والد رومينا قد ذبحها بإستخدام منجل وقطع رأسها وهي نائمة ثم سلم نفسه للشرطة .

وانطلق هاشتاج ” رومينا اشرفي ” على موقع التغريدات تويتر للتعبير عن الغضب من تلك الواقعة والتأكيد على إنها مثال بسيط لانتهاكات عديدة تحدث في إيران لها علاقة بجرائم الشرف والتي تسجل نسبة 20% من جرائم القتل التي تشهدها إيران .