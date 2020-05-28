السوبرانو هبة القواس تشدو “الله يا الله”

متابعة بتجــــــــــرد: أطلقت مؤسسة HKI بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، فيديو جديد للسوبرانو اللبنانية هبة القواس والخاص بأدائها الارتجالي “الله يا الله” من أشعار الدكتور عبدالعزيز خوجة، وذلك بعد سلسلة فعاليات أطلقتها المجموعة عبر منصاتها الرقمية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان.

وقالت مؤسسة مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون هدى إبراهيم الخميس: “في ظروف مواجهة وباء كورونا المستجد نؤكد تضامننا مع الإنسانية جمعاء، وعملنا على إبراز الدور الإيجابي البنّاء الذي تقوم به الإمارات على الصعيدَين المحلي والعالمي، بما يعكس تكاتف المجتمعات وتلاحمها في سبيل تجاوز تداعيات هذه الأزمة العالمية الطارئة”.

وتابعت: “عبر أمسيتَي (ابتهال) اللتين قدمتهما رائدة الغناء الأوبرالي العربي السوبرانو هبة القواس، سعينا لأن نستعيد إرثنا الثقافي وموروثنا الديني بأعذب الابتهالات وأروع مفردات التسبيح والمناجاة التي تمدّنا بالعزيمة على التخطي في سبيل عودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، وعودتنا جميعاً متحدين متكافلين إلى البذل والعطاء في سبيل الإنسان والإنسانية”.

وصورت القواس، الفيديو الخاص بأدائها الارتجالي “الله يا الله”، خلال شهر رمضان، والذي من المقرر عرضة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والشاشات العربية، ليحمل أبعاداً روحانيّة صوفيّة إنسانية عميقة في عناق فنّي مع موسيقى وأداء القواس، لينقل رسالة طمأنة ودعاء للإنسانية وهي تمرّ بالمحنة الأصعب في تاريخها الحديث.

وخاضت السوبرانو هبة القوّاس خلال شهر رمضان تجربةً فريدة، مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عبر بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي المتعددة من خلال المشاركة في أمسية رمضانية ثقافية بعنوان “ابتهال”، لتظهر في أبهى تجلياتها، وأصدق لحظاتها الفنية وأمتع أعمالها الموسيقية.