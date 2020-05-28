سمية الخشاب توضح حقيقة زواجها سرًا بعد طلاقها

متابعة بتجــــــــرد: أثارت الممثلة المصرية سمية الخشاب الجدل بعد نشرها صورة لها عبر حسابها على “انستغرام” أطلت فيها وهي ترتدي خاتم زواج.

فما كان من متابعيها إلا سؤالها عن حقيقة الأمر، فجاءت إجابتها سريعة بأنها لم تتزوج سراً وأنها ترتديه كخاتم ليس أكثر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج شائعة تخص زواج الخشاب، فبعد طلاقها من الفنان المصري أحمد سعد تردد أنها تزوجت في المغرب، إلا أنه تم نفي الأمر بالإشارة إلى أنها تتواجد هناك من أجل تكريمها في فعاليات مهرجان “سينما الشاطئ” في الهرهورة.