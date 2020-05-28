يسرا تكشف قصة أول حب في حياتها وتهديد والدتها لها

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت قناة mbc على صفحتها الخاصة بـ”إنستغرام” حواراً للفنانة الكبيرة يسرا أجرته مع الإعلامي ممدوح موسى، والتي كشفت في جزء منه عن قصة أول حب في حياتها كان بمنزل جدتها.

وحكت يسرا تلك القصة فقالت: “كنت في المدرسة مختلطة وأحببت شخصاً أكبر مني بثلاث سنوات، وطلبت من والدتي الخروج معه والذهاب للسينما”.

وأشارت إلى أن والدتها فى البداية رفضت ولكن بعد ذلك قامت بمساعدتها في اختيار الملابس التي ستخرج فيها، وقامت بوضع الروج لها.

ولفتت يسرا إلى أن والدتها قالت: “ترجعي بالروج ده زي ما هو” ودخلت يسرا في حالة من الضحك الشديد، وأكدت أن الحب في الماضي مختلف تمامًا عن الحب فى هذه المرحلة.

من ناحية أخرى شاركت يسرا في موسم رمضان 2020 بمسلسل “خيانة عهد” والذي شاركها في بطولته حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وبيومي فؤاد وهنادي مهنى وخالد أنور وتيام ‏مصطفى قمر وسلوى عثمان من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.