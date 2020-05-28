كندة علوش تثير التساؤل: هل كورونا وباء أم مؤامرة؟

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت الفنانة كندة علوش على حسابها في “تويتر” استفتاء للجمهور حول طبيعة فيروس كورونا، حيث وجهت لهم سؤالاً يقول: “برأيكم هل كورونا وباء طبيعي أم مؤامرة”، لتتلقى العديد من الإجابات ما بين التأكيد بأنه وباء وأخرى بأنه مؤامرة انقلبت على العالم.

وردت عليها زوجة الفنان يوسف الشريف، السيناريست إنجي علاء كاتبة: “سؤال صعب أوي بس في رأيي إنه فيروس تم تطويره في مختبر اللي هو طبعا مختبر ووهان الوطني وخرج عن السيطرة فهو الاتنين مع بعض غالبا”.

يشار إلى أن كندة علوش تعود للساحة الفنية بعد غياب عامين بسبب رعايتها لابنتها حياة، وذلك من خلال قصة “ضي القمر” في مسلسل “إلا أنا‎”، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة ‏منها تدور أحداثها فى عدة حلقات تصل إلى عشر حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثاً حقيقية فى معظمها لتتعرض لموضوعات ‏تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجي- طموح وكفاح المرأة والعنف ضد ‏المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة‎)، وهي فكرة الكاتب يسري الفخراني، في حين يتولى كل قصة كاتب ومخرج منفصلين‎.‎