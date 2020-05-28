متابعة بتجــــــــرد: قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، تعليقاً على تهديدات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشركات التواصل الاجتماعي، إنّ فرض رقابة على منصة ما لن يكون الرد الصائب من قبل الحكومة.
وفي التّفاصيل، فكان ترامب قد هدد أمس الأربعاء بتنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي أو إغلاقها بعد يوم من إضافة شركة تويتر تحذيراً لبعض تغريداته لحث المتابعين على تحري مصداقية هذه التغريدات.
وقال زوكربيرغ في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أمس: “لا بد أن نفهم أولاً ما يعتزمون القيام به بالفعل، لكنني بشكلٍ عام أعتقد أن لجوء الحكومة إلى فرض رقابة على منصة لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة ليس برد الفعل الصائب”.
وبالإضافة، عرضت فوكس نيوز مقطعاً قصيراً للمقابلة وقالت إنها ستذيعها بالكامل اليوم الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر مارك زوكربيرغ ردّاً على تهديدات ترامب: الرقابة الحكومية ليست الرد الصائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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