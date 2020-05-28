مارك زوكربيرغ ردّاً على تهديدات ترامب: الرقابة الحكومية ليست الرد الصائب

متابعة بتجــــــــرد: قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، تعليقاً على تهديدات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشركات التواصل الاجتماعي، إنّ فرض رقابة على منصة ما لن يكون الرد الصائب من قبل الحكومة.

وفي التّفاصيل، فكان ترامب قد هدد أمس الأربعاء بتنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي أو إغلاقها بعد يوم من إضافة شركة تويتر تحذيراً لبعض تغريداته لحث المتابعين على تحري مصداقية هذه التغريدات.

وقال زوكربيرغ في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أمس: “لا بد أن نفهم أولاً ما يعتزمون القيام به بالفعل، لكنني بشكلٍ عام أعتقد أن لجوء الحكومة إلى فرض رقابة على منصة لأنها قلقة من الرقابة التي قد تفرضها هذه المنصة ليس برد الفعل الصائب”.

وبالإضافة، عرضت فوكس نيوز مقطعاً قصيراً للمقابلة وقالت إنها ستذيعها بالكامل اليوم الخميس.