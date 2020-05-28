عودة الدوري الإنكليزي لكرة القدم بهذا التاريخ

متابعة بتجــــــــرد: نشر موقع “BBCSport” البريطاني عن عودة الدوري الإنكليزي الممتاز في 17 حزيران المقبل. وسيلتقي يوم الأربعاء 17 يونيو أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد ومانشستر سيتي مع أرسنال وهما مباراتان مؤجلتان.وقال التقرير إنه سيتم بعدها إقامة جولة مباريات كاملة بين 19 و21 حزيران وجميع المباريات الـ92 المتبقية بدون جماهير.وتوقف الدوري الممتاز في 13 آذار بسبب أزمة كورونا لكن الفرق عادت للتدريب في مجموعات صغيرة الأسبوع الماضي.
ويوم الأربعاء وافقت أندية الدوري الممتاز على المرحلة الثانية من جهود استئناف النشاط والتي تشمل التمارين في مجموعات أكبر مع وجود تقارب بين اللاعبين.
ويتصدر ليفربول الساعي للفوز باللقب لأول مرة منذ 30 عاماً الترتيب بفارق 25 نقطة عن أقرب مطارديه.
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