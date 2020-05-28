حليمة الشرباصيالخميس 2020/5/28 08:31 م بتوقيت أبوظبي
كشف المؤلف السينمائي ديريك كولستاد، مؤلف سلسلة الأكشن John Wick (جون ويك)، أن السلسلة الجماهيرية كانت تحمل اسمًا مختلفًا، إلا أن البطل كيانو ريفز كان السبب في تغييرها إلى جون ويك.
وفقًا لموقع "إن إم إي" الأمريكي، يرجع تغيير اسم السلسلة إلى خطأ الممثل كيانو ريفز، الذي داوم على تسمية الفيلم باسم مختلف.
وذكر "كولستاد"، أن الاسم الأولي للسلسلة كان Scorn، إلا أن كيانو ريفز داوم على إطلاق اسم جون ويك عليه، إلى أن أصبح عالقًا ف أذهان صناع العمل فقرروا تغييره إلى الاسم الشهير.
وأشار المؤلف، إلى أن هذا الخطأ وفر على صناع العمل دعاية بقيمة 4 إلى 5 مليون دولار.
ومن المتوقع طرح الجزء الرابع من سلسلة "جون ويك" عام 2022، بعد أن تم تأجيل العمل عليه بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأعلن صناع السلسلة في وقت سابق، عن طرح سلسلة تمهيدية مقتبسة عن جون ويك، بعنوان The Continental (ذا كونتينتال)، تعود أحداثها إلى الزمن بالوراء لتسبق سلسلة جون ويك الأصلية، إلا أنه لم يُكشف بعد عن تفاصيل إضافية.
كانت هذه تفاصيل خبر خطأ كيانو ريفز يوفر 5 ملايين دولار لصنّاع "جون ويك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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