راشد الماجد يبدل كلمات أغنيته تماشيا مع كورونا.. ونبيل شعيل يمازحه (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مازح المغني الكويتي نبيل شعيل، الفنان السعودي راشد الماجد، وذلك على طريقة الوقاية من فيروس كورونا؛ إذْ نشر شعيل مقطع فيديو كان يؤدي فيه الماجد إحدى أغانيه في حفله الذي أحياه عبر منصة "شاهد vip" والذي نظمته شركة روتانا تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بمناسبة الاحتفالات بعيد الفطر.

ولأن راشد الماجد بدّل كلمات مقطع من الأغنية لتتماشى مع أزمة كورونا، فقال: "افرح واعقم كفي وثوبي"، داعبه نبيل شعيل، باستخدام أحد برامج التعديلات "فوتوشوب"، وقام بوضع عبوة المعطر ليقوم راشد الماجد بمدْ يده لاستخدامه.

وعلقّ نبيل شعيل على الفيديو الذي نشره عبر "إنستغرام": "مشكور راشد على الجلسة الجميلة بس اسمحلي على هذي الدعابة مني سويتها في فوتوشوب حركة التعقيم #روتانا_موسيقى #نبيل_شعيل #السعوديه #الكويت".

وتم تداول هذا المقطع على نطاق واسع بين المتابعين بينهم حساب راشديات الذي نشر المقطع وقال: "افرح واعقم كفي وثوبي #معيدين_مع_راشد_الماجد".

Advertisements

وخلال الحفل فاجأ راشد الماجد، مواطنه الإعلامي علي العلياني، برد طريف حول فيروس كورونا ويومياته مع الحجر المنزلي، وذلك على هامش حفله الغنائي الذي أحياه "أونلاين" عبر منصة شاهد vip والذي نظمته شركة روتانا تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بمناسبة الاحتفالات بعيد الفطر.

وقال الفنان راشد الماجد، إن الحجر المنزلي كان مناسبًا له، مردفًا: "الأزمة دي جازت لي شوي .. جعلتني أقدر أطلع أتحرك مابي زحمة"، وأكد راشد الماجد أنه عندما يخرج قبل ظهور فيروس كورونا كان يرتدي الماسك، مبينًا: "شكلي كوروني أنا من الأول .. بيقولولي الشباب انت كوروني الحين صرنا نلبس كمامات كلنا زيك".

وأضاف راشد الماجد أن تلك الأزمة أعطتنا دورسًا قيمة وأظهرت معادن أشخاص كثيرين كانوا فداء للآخرين بأرواحهم وخاصة من كانوا في الصفوف الأولى، موجّهًا رسالة للأطباء قائلًا: "بشكرهم وأعيد عليهم والله يعطيهم العافية وأقولهم كفو لأن حياتهم تعرضت للخطر".

وتفاعل الجمهور مع وسم تم تدشينه باسم #معيدين_مع_راشد_الماجد وتناقلوا من خلاله تغريدات عن تصريح راشد الماجد ومقاطع لأغانيه وأيضًا للراقص الذي ظهر معه في الفرقة، حتى أصبح الوسم بين قائمة الأكثر تداولًا وصعد للتريند السعودي سريعًا.