رابح صقر بـ"لوك" جديد.. والجمهور يشبهه بنجمين أجنبيين (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الفنان السعودي رابح صقر جدلاً بين الجمهور، بعدما فاجأهم بشكله الجديد المُختلف تماما عما اعتاد عليه.

وظهر رابح بعدما حلق لحيته بشكل خفيف، وتخلى عن الثوب والشماغ، واستبدلهما بتيشرت أصفر وقُبعة متشبها بالفنان العالمي براين كرانستون في دوره بمسلسل "بريكنج باد" حيث أدى دوره الشهير "والتر وايت" الذي حصد إعجاب الملايين حول العالم.

ووجه حديثه إلى الجمهور قائلاً: "يسعد مساكم حبايبي، كيفني واللوك الجديد؟ الله يسعدكم ياربي، تابعوني على انستغرام، بفاجئكم اليوم بشغلة ان شاء الله تعجبكم".

وحظي شكل رابح صقر الجديد بردود فعل متباينة، فاتهمه البعض بتقليد مغني الهيب هوب الأمريكي سنوب دوغ، والممثل العالمي والتر وايت، مٌطلقين عليه لقب "سنوب دوغ الإحساء"، ورأوا أنه لا يليق بوجهه هذا الستايل؛ لأنه نحيف جدا.

وجاء في تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلقين على حجم "السكسوكة" "وش ذا يا رابح قسم ان السكسوكة أكبر من وجهك".

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وعلق آخر: "الوحيد اللي تغير في الحجر الصحي من ٢٥ سنة وهو نفس هالشكل نفس النحافة الحين زبط شويوجه مع دموع السعادة".

فيما عارض آخرون سخرية البعض من مظهر رابح صقر، مؤكدين أنه يناسبه ويشبه والتر وايت إلى حد كبير، وذهبوا لاستذكار أبرز أعماله الفنية والتي لاقت نجاحا باهرا.

وعلقت إحدى المغردات عبر تويتر: "وش ذا الزين والله لابق على وجهه وطلع مررره شبه هايزنبرغ "، وقالت أخرى "ابو صقر فخم، والحجر فاده احس ان المتانة لايقة عليه".

وفي سياق آخر يستعد رابح صقر لتقديم أغنية بعنوان "انكسرت الشاشة" من تأليف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية في السعودية وذلك بعد واقعة كسر شاشة التلفزيون في لقاء التحدي الذي خاضه رئيس نادي ألمريا ضد سعود آل سويلم رئيس فريق نادي النصر السعودي السابق.

وكتب آل الشيخ مطلع الأسبوع الجاري عبر حسابه الشخصي على تويتر أن الأغنية سوف يلحنها الفنان رابح في إشارة منه إلى الفنان رابح صقر الذي لم يخرج أو يدلي بأي تصريحات حول تلك الأغنية التي من المقرر أن تظهر للنور خلال الفترة القليلة المقبلة.