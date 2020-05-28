تركي آل الشيخ يطرح التلفزيون المكسور بمزاد علني.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه، عن طرح تلفزيون مكسور في مزاد خيري يذهب ريعه لصالح جمعية خيرية.

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر "تويتر": "التلفزيون المكسور بنزله (سأعرضه في) مزاد خيري أنا وأخي سعود آل سويلم، وريعه لجمعية إنسان لرعاية الأيتام.. من يشيل لعمل الخير يا أهل الخير".

وتفاعل رئيس نادي النصر السابق مع مبادرة آل الشيخ وعلق: "‏‎الله يجزاك خير أبو ناصر .. أشوف اللي يشتريه نلعب عنده مباراة ولا نتعشى عنده إذا ما ودك تلعب".

كما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع آل الشيخ وأشادوا بمبادراته المخصصة لأهل الخير وبادر عدد من المتابعين بدخول المزاد.

فقال رجل الأعمال عبدالعزيز أحمد بغلف، عليا بـ100 ألف، فيما قال الكاتب عبدالعزيز الخضيري إنه "سيفتح السوم بـ15 ألف ريال يابوناصر"، أما رجل الأعمال ماجد النفيعي فقال: "اشريت بـ10 آلاف ريال يا أبو ناصر".

على الجانب الآخر أبدى البعض دهشته من إعلان مزاد على شيء قليل القيمة فقال متابع مستغرب: "‏‎مزاد على تلفزيون مكسور..؟".

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وكان مقطع فيديو نشره تركي آل الشيخ أظهر لحظة تحطيمه جهاز تلفزيون، بعد تلقي شباكه هدفا في مباراة لـ"البلاي ستيشن".

ونشر آل الشيخ الفيديو حينما كان يلعب مع الرئيس السابق لنادي النصر السعودي، سعود آل سويلم، قائلا: "في أحداث شغب بسيطة.. بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة.. لسا المباراة ما انتهت".

وقبل أيام أعلن تركي آل الشيخ تحديه لسعود آل سويلم رئيس النصر السابق لخوض مباراة بلايستيشن تجمع النصر ضد ألميريا ويخصص دخلها لصالح أحد المراكز الخيرية لمواجهة فيروس كورونا.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على تويتر: "قبلت التحدي يالشامخ لصالح منصة جود الإسكان".

وتفاعل عدد من الفنانين العرب مثل الفنان محمد هنيدي والنجم عمر دياب الذي غرد قائلا: "ماتش جامد شد حيلك ودايما سباق للخير"، ليرد عليه تركى آل الشيخ قائلا: "ما تدينا أرنب نجيب بيه ٤ بيوت"، ويرد الفنان عمرو دياب مرة أخرى قائلا: "مانت عارف أنا نباتى بس من عينيا".

كما أعلن عدد من نجوم كرة القدم العالميين، دعمهم للمستشار تركى آل الشيخ مثل ميسي وديبالا وبيانيتش، وجيرو وبيرلو وكيليني، وتريزيغيه، وماركيزيو، وكافو، وخوليو سيزار، وكلايفرت، وساها، وجولي، وفالكاو، وماتيرازي، وروبيرتو كارلوس، وكيفن بواتينغ.