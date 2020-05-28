هيفاء وهبي تتعرض للخيانة وتدخل السجن في "أسود فاتح"

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لاستكمال تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، خلال منتصف شهر يونيو المقبل، وذلك بعدما توقف التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وأكدت مصادر أن قصة المسلسل تتناول أحداث اجتماعية درامية في إطار مأساوي حول العديد من جرائم القتل المستمرة طوال أغلب الحلقات.

المسلسل يتناول العديد من القضايا التي تظهر مأساة تعيش فيها بطلة العمل، حيث تتعرض طوال الحلقات لحالات خيانة كثيرة، من كافة الموجودين في حياتها سواء في حياتها العاطفية أو العملية، ويظهر الفنان معتصم النهار بدور زوجها، ويلعب الفنان أحمد فهمي شخصية خالد نعمان، الذي يعمل مدير شركات والدها، ويجسد شريف سلامة شخصية شقيقها، وتتعرض هيفاء للخيانة من قبل زوجها وتقع في غرام أحمد فهمي، الذي تصاب زوجته بالسرطان وتتوفى، وتتصاعد الأحداث في إطار درامي معقد معتمد على التشويق.

وتستكمل أحداث المسلسل بالقبض على هيفاء وهبي، بعد اتهامها بجريمة قتل تدخل على إثرها السجن وتقضي فيه فترة قصيرة، وبعد خروجها تكتشف مقتل الكثيرين من أقاربها، وبعدها تقرر أن تتبنى طفلين وتستكمل الأحداث على هذا النحو الدرامي.

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"أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، صبري فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسي صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامي، محمد الصاوي، عمر السعيد، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

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