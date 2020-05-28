محمد رحيم يكشف تفاصيل مشاركته في "قهوة الماضي" لإليسا

طرحت الفنانة إليسا أغنية جديد بعنوان "قهوة الماضي" عبر القناة الرسمية لشركة "روتانا" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ومن جانبه قال الملحن محمد رحيم، إن أغنية قهوة الماضي هي أغنية باللهجة اللبنانية وأنه تحمس بشكل كبير؛ للمشاركة في هذه الأغنية خاصة أنها تحمل رسالة قوية في معاني كلماتها.

وأضاف أن الأغنية من كلمات الشاعرة الغنائية سهام الشعشاع سورية الأصل وتعيش في لبنان ولها العديد من الأعمال الغنائية الناجحة، مشيرا إلى أنه تعاون معها من قبل في عدد من الأغنيات التي قدمتها إليسا بصوتها مثل "وبيستحي" و"اغمرني" كما أنه تعاون معها في أغنية "شو بحب" للنجمة اللبنانية مريام فارس وغيرها.

وأكد "رحيم" أنه يعتبر من أوائل الملحنين في مصر الذين اهتموا بتقديم الجمل المصرية بالطريقة اللبنانية منذ سنوات عديدة مع عدد كبير من المطربين اللبنانيين ولكن كان تعاونه مع النجمة إليسا له نصيب الأسد، متمنيا أن تنال أغنية "قهوة الماضي" إعجاب الجمهور.

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