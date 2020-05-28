شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تبدأ عرض مسلسل "ليالينا" السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ قناة الحياة، عرض مسلسل "ليالينا 80"، يوم السبت المقبل الموافق 30 مايو، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساءً، وهو من بطولة إياد نصار، وصابرين، وغادة عادل.

وشهدت الحلقة الـ30 من المسلسل بمعرفة أبناء رقية "صابرين" بإصابتها بورم فى المخ، وعودة هشام "إياد نصار" ومريم "غادة عادل" لبعضهما البعض، وتضع فاطمة "هاجر الشرنوبى" مولودها، فيما يفاجئ جلال "خالد الصاوى" بخطبته لـ"رقية" صابرين.

ويجتمع راضى "ميدو عادل" وجميلة "رنا رئيس" فى المكان الذى وقع فيه الحادث، فى الحلقة الأولى، وتسوء حالة مرتضى "محمد على رزق" الصحية.

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وتنتهى الحلقة بمشهد يوضح ما حدث فى مصر فى التسعينيات بسيطرة بعض الجماعات الإسلامية على الشوارع وحرق وهدم المحلات المخالفة للشريعة فى وجهة نظرهم، وكان على رأسهم مجدى "حسنى شتا".

"ليالينا 80" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينيات، ويشارك فى بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوى، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبد الغنى، منة عرفة، محمد على رزق، حسنى شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى لمالكها تامر مرسى.

وحقق المسلسل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه في أيام شهر رمضان، وتفاعل الكثير من الجمهور مع الشخصيات، خاصة وأن المسلسل يرصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.