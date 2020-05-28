شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض × أسود.. هنادى مهنى تستعيد ذكرياتها من العزل الصحي بصورة من الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هنادي مهني، متابعيها وجمهورها، بصورة لها من دولاب الطفولة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وظهرت مهني في الصورة التي نشرتها منذ قليل، وهي في سن الطفولة باللون الأبيض والأسود، لتشارك بها من داخل العزل الصحي المنزلي الذي تعيشه حالياً لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وحرصت الفنانة هنادي مهني على مشاركة متابعيها بصور من آخر أيام تصويرمسلسل الفتوة، الذي شاركت في بطولته مع النجم ياسر جلال والفنانة مي عمر. ونشرت هنادى مجموعة صور تجمعها مع النجم ياسر جلال ومي عمر والمخرج حسين المنباوي، والنجم أحمد صلاح حسني، والفنان أحمد خالد صالح، والفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

مسلسل الفتوة من إخراج حسين المنباوى وتأليف هانى سرحان، ويضم عددا من الفنانين وهم ياسر جلال، مى عمر، أحمد صلاح حسنى، أحمد خليل، رياض الخولى، أنعام سالوسة، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، وعددا آخر من الممثلين.