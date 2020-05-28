شكرا لقرائتكم خبر عن أقرب الناس لقلبى.. محمد صبحى يلتقى مجموعة من أصحاب القدرات الخاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان القدير محمد صبحى، على لقاء مجموعة من ذوى القدرات الخاصة والمعاقين، مؤكدا أنهم من أقرب الناس إلى قلبه، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.





ونشر صبحى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، صورة جمعته مع هؤلاء الأطفال، صحبها بتعليق: "مع أقرب الناس لقلبى.. مع ذوى القدرات الفائقة".





من ناحية أخرى، يستكمل الفنان الكبير محمد صبحى نشاطه الفنى من جديد، رغم الأزمة التى تمر بها البلاد حاليا إثر انتشار جائحة كورونا وتوقف العديد من الأنشطة الفنية والثقافية فى الفترة الأخيرة، وأعلن جوكر المسرح المصرى عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك عودة مسرحياته من جديد، ويبدأها بعرض مسرحيته "أنا والنحلة والدبور" على مسرح مدينة سنبل.





"أنا والنحلة والدبور" تأليف أيمن فتيحة وإخراج محمد صبحى، وتتناول العلاقة الشائكة بين الرجل والمرأة، بطولة عبد الرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضى وميرنا زكرى، والطفلان بيلار أحمد سامى وعبد الرحمن محمود.

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كما يحضر الفنان محمد صبحى، لمسرحيتين جديدتين بعنوان "عيلة اتعملها بلوك" تأليف مصطفى شهيب وبطولة وإخراج محمد صبحى، و"هنوريكوا نجوم الظهر"، ويقدم من خلال الأخيرة جيلا جديدا من الشباب الموهوب إذ تعمد المسرحية على عدد من الوجوه الشابة أعضاء فرقة استوديو الممثل الذى أشرف صبحى على تدريبهم خلال الفترة الماضية.

مسرحية "نجوم الظهر" تناقش قضية المتاجرة بأحلام الشباب الموهوب وتسليط الضوء على ما أصاب الوسط الفنى من سلبيات أثرت على الفن المصرى بشكل عام.

على جانب آخر يستعد صبحى، لتقديم جزء ثالث من برنامجه الأشهر، "مفيش مشكلة خالص" بعد موسمين ناجحين للبرنامج عامى 2015 و 2016 وهو برنامج كوميدى ساخر يقوم على النقد الاجتماعى فى شكل فنى، من خلال فقرات متنوعة، حيث تختلف كل حلقة حسب موضوعها، ويقدم فى كل حلقة مسرحية جديدة مع إعادة تقديم شخصياته القديمة مثل عم أيوب و سنبل وعلى بيه مظهر.