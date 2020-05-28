شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يلتقى رئيس نادى النصر السابق فى مباراة التحدى بـ"البلاى ستيشن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، مقطع فيديو، عن مباراة بلاي ستيشن مرتقبة بينه وبين صديقة سعود آل سويلم رئيس نادى النصر السابق، حيث جاء بالفيديو، "مباراة التحدى بهدف خيرى بين الشامخ بفريق النصر، وأبو ناصر بفريق الميرا" لصالح دعم منصة جود للإسكان ..قريبا.. مزاد التليفزيون الخيرى" معلقا فى النهاية "الأسود تبقى أسود".

ونشر آل الشيخ تغريدة عبر تويتر قال فيها، "التلفزيون المكسور بنزله مزاد خيري أنا واخوي سعود آل سويلم وريعه ل جمعية انسان والايتام ... من يشيل ل عمل الخير يا أهل الخير"

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تركى آل الشيخ



فريق ألميرا



فريق النصر

وكان تركى آل الشيخ، اضطر لكسر التليفزيون الذى كان يعرض المباراة الخيرية فى لعبة "البلاى ستيشن" مع صديقه سعود آل سويلم رئيس نادى النصر السابق، وذلك بعدما تلقى تركى هدفين فى دقائق معدودة، حيث دعاب تركى متابعينه عندما كتب تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن هناك حالة شغب شهدتها المباراة، وأن هناك تليفزيون استخدام نص شوط، لاسيما بعد كسر الشاشة أثناء خسارته.