للمساعدة في أزمة "كورونا".. أحمد فلوكس يطالب بتنفيذ هذا الاقتراح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ناشد الفنان أحمد فاروق فلوكس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فتح باب التطوع للتمريض لمساعدة الأطباء في علاج مصابي فيروس كورونا بمستشفيات العزل.

وكتب فلوكس عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام": "بسم الله الرحمن الرحيم.. في ظل الظروف الراهنة في بلدي مصر ولأهلي وفي ظل احتياجنا كشعب وكشباب دورنا الأساسي هو حماية أهالينا وأبنائنا.. أطالب السيد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى مدبولي الذي أري أنه رجل مصر البار ورجل من الطراز الأول في حبه لشعب مصر وابنها، في فتح وقبول متطوعين للتمريض ومساعدة دكاترة مصر العظام في هذه المحنة".

وتابع "أقر إني سأكون أول المتطوعين فورا من أجل المساهمة في حماية أهلينا ولأجل مستقبل خالي من الوباء لأولادنا"، متمنيًا أن تصل الرسالة.