بصورة من طفولتها.. هنادي مهنى تسأل متابعيها عن أخبار الحجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: شاركت الممثلة الشابة هنادي مهنى، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة من طفولتها، وعمرها لا يتجاوز 3 أعوام. وجهت هنادي في تعليقها على الصورة، سؤالًا لجمهورها "أخبار الحجر إيه؟". جدير بالذكر أن هنادي شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسلي "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا، إخراج سامح عبدالعزيز، و"الفتوة" مع الفنان ياسر جلال، إخراج حسين المنباوي.

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