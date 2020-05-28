حمدي الوزير لـ"الخليج 365": "وعكة دمها تقيل.. والحمد لله بتعافى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد الفنان الكبير حمدي الوزير، أن حالته الصحية أصبحت أفضل اليوم، وأنه يتعافى، بعد مروره بوعكة صحية في الأيام الماضية.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا كويس الحمد لله تمام، بتعافى الحمد لله، حاجة كان دمها تقيل لكن احنا مش بايدنا حاجة"، موجهًا الشكر لكل من حرص على الاطمئنان على صحته.

حمدي الوزير تعرض لذبحة صدرية، نُقل على إثرها غرفة العناية المركزة، لعمل قسطرة ودعامة، وكشفت ابنته مي حمدي الوزير أن والدها خرج من المستشفى، مساء أمس.

وكتبت "مي" عبر حسابها بموقع فيسبوك: "الحمد لله بعد يومين في العناية وقسطرة ودعامة، بابا خرج من المستشفى الحمد لله، كانت ذبحة بس ربنا أكرمنا والحمد لله خرج بالسلامة".