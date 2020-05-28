التصويت مستمر.. رحاب الجمل أفضل ممثلة دور ثان في استفتاء الخليج 365

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تصدرت الفنانة رحاب الجمل، استفتاء موقع الخليج 365، في قائمة أفضل ممثلة دور ثان في دراما رمضان 2020، وذلك حتى تاريخ اليوم الموافق 28 مايو.
وتأتي رحاب الجمل في المركز الأول بنسبة 55%، بينما تأتي الفنانة سهر الصايغ بنسبة 22%، وفي المركز الثالث تأتي الفنانة هبة مجدي بنسبة 7%.
ولا يزال التصويت مستمر حتى يوم 5 يونيو المقبل، ويمكنكم المشاركة في نتيجة استفتاء الخليج 365، واختيار نجمكم المفضل من الرابط التالي.. اضغط هنا
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