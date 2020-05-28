محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:
أكد المطرب لؤي أن فكرة تقديم أغلب أغاني ألبومه: "على خيرة الله"، بالتعاون مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين الشباب، لا تعد مغامرة، ولم يخشَ تقديمها.
وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "خلال الخمس سنوات التي أعددت فيها الأغاني، رفعت شعار أغنيتي: "نفسي أجرب"، وبالفعل اتجهت للتعاون مع مجموعه من الشعراء والملحنين والموزعين الشاب، بحثًا عن قوالب غنائية غريبة".
وأضاف: "على سبيل المثال بعد تقديم أغنية: "في الإمكان" من كلمات الشاعر الراحل أحمد معتز في ألبومي السابق: "عايشها"، عدت وقدمت من تأليفه أغنيتين، وهما: "بأذيني"، وهي أصعب أغنية سجلتها بالألبوم، وكذلك: "باراشوت"، ولحنهما أيضًا الملحن إسلام رفعت".
لؤي اختتم: "الحمد لله ردود الفعل على الأغاني عند طرحها عبر موقع يوتيوب، قوبلت باستقبال جيد، وهو ما يؤكد أنني لم أغامر بالتعاون مع هذه المجموعة الرائعة".
كانت هذه تفاصيل خبر لؤي لـ"الخليج 365" لم أغامر بالتعاون مع الشعراء والملحنين الشباب في "على خيرة الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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