لؤي لـ"الخليج 365" لم أغامر بالتعاون مع الشعراء والملحنين الشباب في "على خيرة الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

أكد المطرب لؤي أن فكرة تقديم أغلب أغاني ألبومه: "على خيرة الله"، بالتعاون مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين الشباب، لا تعد مغامرة، ولم يخشَ تقديمها.

وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "خلال الخمس سنوات التي أعددت فيها الأغاني، رفعت شعار أغنيتي: "نفسي أجرب"، وبالفعل اتجهت للتعاون مع مجموعه من الشعراء والملحنين والموزعين الشاب، بحثًا عن قوالب غنائية غريبة".

وأضاف: "على سبيل المثال بعد تقديم أغنية: "في الإمكان" من كلمات الشاعر الراحل أحمد معتز في ألبومي السابق: "عايشها"، عدت وقدمت من تأليفه أغنيتين، وهما: "بأذيني"، وهي أصعب أغنية سجلتها بالألبوم، وكذلك: "باراشوت"، ولحنهما أيضًا الملحن إسلام رفعت".

لؤي اختتم: "الحمد لله ردود الفعل على الأغاني عند طرحها عبر موقع يوتيوب، قوبلت باستقبال جيد، وهو ما يؤكد أنني لم أغامر بالتعاون مع هذه المجموعة الرائعة".