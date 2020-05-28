التصويت مستمر.. محمد رمضان أفضل ممثل في استفتاء الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصدر الفنان محمد رمضان، استفتاء موقع الخليج 365، في قائمة أفضل ممثل في دراما رمضان 2020، وذلك حتى تاريخ اليوم الموافق 28 مايو.

ويأتي محمد رمضان في المركز الأول بنسبة 58%، بينما يأتي النجم أمير كرارة، والفنان يوسف الشريف بنسب متساوية في الاستفتاء قدرها 17%.

ولا يزال التصويت مستمر حتى يوم 5 يونيو المقبل، ويمكنكم المشاركة في نتيجة استفتاء الخليج 365، واختيار نجمكم المفضل من الرابط التالي.. اضغط هنا

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