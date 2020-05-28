أريانا غراندي تعلّق على قتل الشرطة الأميركية لشخص

ميرنا وليد - بيروت - علّقت النجمة العالمية ​أريانا غراندي​ على حادثة مقتل جورج فلويد بواسطة رجل الشرطة الأميركية، قائلة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي : "إن العدالة ليست مجرد اعتقال ضباط معينين. إنها تتعلق بتفكيك الأنظمة التي سمحت بذلك ".

الجدير ذكره ان أريانا غراندي هاجمت مؤخرا الأشخاص الذين يقللون من خطورة فيروس كورونا، قائلة عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا مصدومة جدًا من عدد الأشخاص الذين يقولون أن هذا ليس أمر مهم وأننا سنكون بخير، هذا تفكير أناني وخطير، ويضع كبار السن والمرضى بالكثير من الخطر، يجب أن تفكر اكثر عن الآخرين.. فورًا".

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