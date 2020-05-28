خاص الفن- ملاحقة قانونية لأحد خريجي برنامج آراب آيدول

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 بأنّ الوكيل القانوني And Beyond MENA الممثلة بالسيدة ​نانسي الفاخوري​ (وهي شركة متخصصة بصناعة وإنتاج المحتوى والتسويق الرقمي) بصدد تقديم دعوى قضائية لملاحقة أحد خريجي برنامج الهواة "أرب أيدل" بنسخته الثانية، وذلك نتيجة عدم التزامه بتسديد المبالغ الماديّة المتوجبة عليه لصالح الشركة التي قامت بتسديدها عنه مسبقاً، وقد توارى "الفنّان" عن الأنظار فور تبلّغه الإنذار القانوني بالدفع وسوف تعمد الشركة بواسطة وكيلها القانوني الى ملاحقته حتى مثوله أمام المراجع القضائية المختصّة وصولاً الى الحجز على كافّة أمواله وأملاكه الحاضرة وتلك التي سوف تؤول اليه.

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