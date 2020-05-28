نانسي عجرم في كواليس الإستعداد لحفلها "أمل بلا حدود"

ميرنا وليد - بيروت - خضعت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ للعديد من التحضيرات قبيل إحياء حفلها الأخير في بيروت، بمناسبة عيد الفطر في موقع خاص دون حضور مباشر وتمنت نانسي أن ينال الحفل إعجاب محبيها في جميع أنحاء العالم، إذ سعت من خلاله إلى نشر رسالة حب وأمل وتكافل قدّمت فيه عدداً من أشهر أعمالها مثل "بتفكر في إيه"، و"بدنا نولع الجو".

وقالت نانسي عجرم في كواليس الحفل "أشعر بالكثير من الحماسة إزاء هذه الحفلة الإستثنائية إذ تمثل ’أمل بلا حدود‘ أكثر من مجرد حفلة غنائية لأنها تتيح الفرصة لتسليط الضوء على الجهود الإنسانية لمساعدة العائلات في لبنان والعالم للتعامل مع الضغوطات الاقتصادية والتحديات الأخرى التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وعلى الرغم من التباعُد الذي نعيشه اليوم تجمعنا الموسيقى مرّة أخرى على فعل الخير وتوحّدنا للتغلّب على هذه المحنة".

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