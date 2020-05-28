ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ صورة لها على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت عليها برسالة مثيرة للجدل، قائلة: "هناك من يراقبك حباً وهناك من يراقبك فضولاً وهناك من يراقبك حسداً فالمراقبين انواع فيا رب ارزقهم ضعف ما يتمنون لنا".

وتلقّت سيرين عدد كبير من التعليقات المساندة والداعمة لها، فمنهم من قال: "روح قلبي انت يبعد عنك الحاسد المنافق والحاقد وربنا يقربلك المحبين وكل حداً بحبك وبتمنالك كل الخير وك انت عيونا يلي منشوف حالنا فيااا منحبك ام السوس".

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كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور تثير الجدل برسالتها وتتلقى دعما كبيرا من الجمهور-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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