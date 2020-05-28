دراما رمضان 2020.. موسم غياب النجوم لأسباب مختلفة‎

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من أن الموسم الرمضاني المنصرم شهد عودة الغائبين إليه من أمثال الممثلة هيفاء واصف وغيرها من الممثلين، إلا أنّنا ومن جهة أخرى يمكن أن نسميه أيضا موسم الغياب؛ إذ غابت عنه أسماء لامعة كانت في المواسم السابقة تتصدر الشاشات العربية والسورية على حدٍ سواء.

وعلى الرّغم من أنّ فيروس كورونا كان له أكبر الأثر في غياب أسماء كثيرة مثل قصي خولي الذي كان من المنتظر أن يشارك في مسلسل " 2020 " مع الفنانة اللبنانية نادين نجيم، والنجوم تيم حسن وديمة قندلفت ومنى واصف الذين يشاركون في مسلسل "الهيبة"، وأيضا كل من سلاف فواخرجي وشكران مرتجى وعباس النوري، الذين يشاركون في مسلسل "شارع شيكاغو" وغيرهم الكثير لكن هناك من الفنانين الذين بدأ غيابهم قبل أعوام واستمرّ خلال العام الجاري لأسباب كثيرة ومختلفة.

غيابات بدون "كورونا"

ما زلنا نلحظ غياب عدد لا بأس به من النجوم لأسباب بعيدة عن آثار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذت من قبل سوريا ودول العالم لمنع انتشاره.

فالفنانة ديمة بياعة والتي عادت بعد سنوات خلال العام الفائت عبر مسلسل "سلاسل دهب" غابت عن دراما رمضان 2020؛ لأنها لم تجد نصا أو عرضا مناسبا لها.

ومثلها الفنانة ديمة الجندي التي لم يسجل لها أية مشاركات في هذا الموسم، إلا أنها شاركت في العام الفائت بالمسلسل المشترك "اختراق" من ﺇﺧﺮاﺝ محمد لطفي، وقصة طلال السدر وسيناريو وحوار نور وليد الحجة.

أما الفنانة الشابة دانا مارديني أيضا سجل لها الغياب في هذا الموسم، إضافة إلى غيابها في الموسم الدرامي الفائت وكان آخر ظهور لمارديني في عام 2018 في المسلسل المشترك "تانغو" من تأليف إياد أبو الشامات وإخراج رامي حنا.

Advertisements

غياب تحت القرار

بعض النجوم هجروا التمثيل في الدراما التلفزيونية وحضروا في الإخراج وفي السينما لأسباب تتعلق بقرارهم عدم المشاركة إلا في أعمال مناسبة تحمل الشرط الفني الذي يرونه مناسبا وعلى رأسهم الفنان أيمن زيدان الذي يغيب عن الدراما السورية كممثل منذ عدّة سنوات لكنه كان حاضرا في السينما كممثل ومخرج، حيث شارك في ثلاثة أفلام سينمائية روائية هي "الأب" و"درب السما"، و"مسافرو الحرب"، وأخرج فيلما روائيا طويلا بعنوان "أمينة" ونال عدة جوائز، وكتب مجموعتين قصصيتين هما "أوجاع" و"تفاصيل"، وأخرج للمسرح أربع مسرحيات "دائرة الطباشير، اختطاف، فابريكا، 3 حكايا".

ياسر العظمة

الفنان القدير ياسر العظمة الذي استطاع أن يحقق حضورا لافتا وكبيرا في الوطن العربي بعد سلسلة "مرايا" التي قدمها عبر أعوام طويلة يغيب منذ أعوام عن الدراما لأسباب تتعلق بخياراته وقراره الحضور ضمن ما يناسبه وهو ما دفعه لأن يبدأ تحضيراته لسلسلة جديدة وأخيرة من "مرايا".

وعلمت "فوشيا" من مصادر مقربة من الفنان السوري أنه أنهى تحضيراتها الأولى وسيبدأ بمرحلة التصوير قريبا بعدما أنهى اتفاقه مع عدد من النجوم الذين شاركوه سابقاً وسيشاركونه حاليا بها، إضافة إلى عدد من الوجوه الشابة ليكون العمل جاهزا للعرض في رمضان 2021.

وأيضاً الفنان سيف سبيعي فغيابه أيضا لم يكن كليا بل جزئيا إلى حدّ ما؛ إذ إنه تابع مسيرته التي بدأها في التقديم، فبعدما أطل في العام الماضي إلى جانب الفنانة شكران مرتجى في برنامج "كاش مع النجوم"، أطل في الموسم الرمضاني للعام الجاري في برنامج "انستا شو" وقد رأى الكثيرون أن ذلك يعدّ اعتزالا للتمثيل من قبل سيف سبيعي.

يذكر أن الفنان سيف سبيعي ترك بصمة إخراجية في مسلسلات عدة منها "مرايا 2003"، "عن الخوف والعزلة"، "أهل الراية"، "طالع الفضة"، "الولادة من الخاصرة 3"، وغيرها من الأعمال الدرامية.