رنا العضم: تعلمت لغة الحيوان.. وإيجابية وحيدة استفدت منها في الحجر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

خصّت الفنانة السورية رنا العضم موقع "فوشيا" بفيديو من داخل منزلها في دمشق للحديث عن مشاركتها في المسلسل البدوي "صقار" الذي تم تأجيل تصويره للمخرج شعلان الدباس والسيناريست دعد ألكسان وإنتاج شركتي "غولدن لاين" و"isee media"، والذي تدور أحداثه داخل البيئة البدوية ومضاربها من خلال الصراعات الدرامية المشوقة التي تنشأ داخلها وتتخلّلها قصص الحب والغدر والثأر.

وكشفت العضم عن أنها تجسد من خلال العمل شخصية "هيلا" الفتاة التي تتمتع بطيبة القلب وتقف في وجه الشر الذي يصدر حتى من أقرب الناس لها.

وأعربت عن أسفها لعدم التواجد في الموسم الدرامي لهذا العام، مبينة أنه العام الأول منذ بداية مسيرتها الفنية الذي تغيب عنه، لافتة إلى التأثر الكبير الذي طال الدراما العربية والسورية نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، متمنية أن تحمل الأيام المقبلة الخير للجميع على كافة الأصعدة.

وحول أمنياتها بمناسبة عيد ميلادها الذي مضى منذ يومين، أشارت العضم إلى أنها تملك قائمة كبيرة من الأمنيات التي ترغب في تحقيقها، ومن ضمنها عودة الصحة والسلامة إلى بلدها سورية، وأن تنتهي جائحة كورونا وتعود الحياة إلى طبيعتها في كافة أنحاء الكرة الأرضية، بالإضافة لتمنياتها بدوام الصحة والسعادة لكامل أفراد عائلتها.

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وحول الأنواع الدرامية التي ترغب في تقديمها، بينت العضم أن أي ممثل يجب أن يكون قادرا على تقديم جميع الأدوار التي تقدم له، مضيفة أنها شعرت بالتعب في الآونة الأخيرة من تقديم الأعمال التراجيدية، آملة بتقديم الأعمال الكوميدية؛ لأنها ترى أن هذا هو الوقت الأنسب في تقديم هذا النوع لمحاولة إعادة رسم البسمة والفرح على وجوه المشاهدين بعد الظروف الصعبة التي مرت خلال السنوات السابقة، منوهة إلى أن الكوميديا لكي تظهر بصورة صحيحة للمشاهد يجب أن تسود المحبة والسعادة بين طاقم العمل.

وأكدت الفنانة السورية أنها تأثرت كثيرا بالحجر المنزلي، موضحة أن الإيجابية الوحيدة التي استفادت منها هي طهي بعض أصناف الأطعمة، أما السلبيات فكانت زيادة في الوزن، بالإضافة إلى تعلمها لغة الحيوانات من خلال حديثها المتواصل مع كلبها، وأنها أصبحت فضولية أكثر نتيجة الملل، معتبرة أن الحجر المنزلي بمثابة عقاب وسجن بالنسبة لها.

وبينت في الختام أنه من المفترض أن يتم استكمال تصوير بعض الأعمال التي تم تأجيلها، وأن الموسم الدرامي المقبل لم تتضح معالمه بعد.

يشار إلى أن رنا العضم شاركت الموسم الدرامي لعام 2019 من خلال مسلسل "ناس من ورق" للمخرج والفنان وائل رمضان، ومسلسل "غفوة القلوب" للمخرج رشاد كوكش.