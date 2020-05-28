شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تستعرض جملها بارتداء مايوه من Dolce & Gabbana.. تعرف على سعره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى النجمة العالمية كاتى بيرى لقضاء وقت ممتع خلال هذه الفترة، حيث تعد كاتى البالغة من العمر 35 عاما واحدة من أكثر النجوم فى عدم الاتزاما باتباع قواعد الحجر المنزلى الذاتى بسبب انتشار فيروس كورونا "COVID-19" الذى يهدد العالم.

والتقطت عدسات مصورى "البابارتزى" عدة صور لكاتى بيرى التى تنتظر مولودها الأول من خطيبها النجم العالمى أورلاندو بلوم البالغ من العمر 43 عاما وهى ترتدى ملابس السباحة "مايوه" تحمل كلبها متوجهها لأحد الشواطئ الموجودة فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقت كاتى وبلوم بعدد من أصدقائهما المقربين إضافة إلى بعض أفراد عائلة كاتى.



كاتي بيري

واستطاعت كاتى بيرى أن تخطف الأنظار بانتقائها "مايوه" FLORAL ذى تصميم مميز وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Dolce & Gabbana " ووصل سعره إلى 475 جنيها إسترلينيا.

يذكر أن كاتي بيري قد فاجأت عشاقها في كليب " Daisies " بعد أن كشفت عن بطنها المنتفخ أثرانتظار طفلها الأول من خطيبها النجم العالمي أورلاندو بلوم حتي توثق لهذه الفترة الهامة التي تعيشها النجمة الشهيرة، وكليب " Daisies " هومن إنتاج وإخراج ليزا فولوشي .

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كما استطاعت كاتي بيري أن تحقق نجاح كبير بمجرد أن أطلقت أغنيتها الجديدة " Daisies "، حيث سيطرت الأغنية فى اليوم الأول من إطلاق الأغنية على صدارة مخطط مبيعات "iTunes" فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسب موقع "هيدلاين بلانيت".



كاتي بيري



كاتي بيري



اورلاندو بلوم



اورلاندو بلوم