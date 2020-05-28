شكرا لقرائتكم خبر عن بضحكة من القلب.. بنات شيحة فى تجمع أسرى بعد انتهاء موسم دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صورة عائلية جمعت "بنات شيحة" هنا ورشا وحلا، بعد انتهاء موسم ددراما رمضان 2020، حيث شاركت حلا، فى مسلسل "خيانة عهد" أمام النجمة الكبيرة يسرا، بينما شاركت "هنا" فى مسلسل شاهد عيان مع حسن الرداد.





ونشرت رشا، الصورة عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "عندما نضحك نضحك من القلب"، وردت عليها هنا، قائلة: "وحشتينى أوى".





من ناحية أخرى، قالت النجمة حلا شيحة، إنها عاشت لحظات رعب فى أول 3 أيام من عرض مسلسل "خيانة عهد"، و"كنت حاسة إنى مش هانجح، وبعدين المسلسل أخذ طريقه للنجاح بشكل تدريجى حتى ظهر النجاح بشكل كامل فى الحلقة 14، واليوم ده كان بالنسبالى نجاح كبير، وتلقيت الكثير من الرسائل والمكالمات الهاتفية، واستغربوا انى عملت الدور ده، وكلهم قالولى رغم كرهنا ليكى فى الدور بس شابوه، وفعلا لما الانسان بيجتهد ويصبر بيحصد نتيجة تعبه فى النهاية:.

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وأوضحت خلال حوارها مع "الخليج 365، رغم أن "فرح" شخصية انتقامية وشريرة ولكن فيها جانب طيب وهو تبنيها لطفلة، وده كان مقصود من خلال المسلسل ان الشر اللى فيها بيطلع فى حاجات معينة بس، ولكن هى بتعوض الحرمان اللى اتحرمت منه وهى صغيرة فى الطفلة التى تبنتها فى الملجأ.

وأضافت، أن "خيانة عهد" كان له العديد من الرسائل الهامة، أولها إن الشر موجود زى ما الخير موجود وأن الانسان بطبعه ضعيف وأحيانا بيضعف لرغباته أو شهواته للمصالح المادية، ولكن كل ده فى الآخر مش بيدوم، وإن الخير دايما اللى بينتصر فى النهاية مهما كان الشر موجود.

وشاركت النجمة حلا شيحة فى مسلسل "خيانة عهد" وحققت نجاح كبير من خلال دورها، والعمل من بطولة يسرا، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.