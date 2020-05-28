شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تحقق 11 ألف مشاهدة بالبث المباشر لحفلها بإماراة الشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الفنانة اللبنانية يارا أكثر من 11 ألف مشاهدة بالبث المباشر لحفلها الأخير على مسرح المجاز بإماراة الشارقة الإماراتية، والذى أحيته أمس دون جمهور وتمت إذاعته على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك اتباعا لإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعى الذى فرضه فيروس كورونا.

كما حقق الحفل نسب مشاهدة وصلت عبر موقع فيس بوك إلى 75 ألفا، بينما بلغت عبر موقع إنستجرام 10 آلاف، فيما حضره 26 ألفا عبر موقع يوتيوب، وتأتى الحفلة ضمن أمسيات "هلا بالمجاز" احتفالاً بعيد الفطر المبارك، لتقدم لجمهورها باقة متنوعة من أجمل أغنياتها التي بُثّت مباشرة عبر حسابات المسرح الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، التزاماً منه بالإجراءات الوقائية التي تتخذها دولة الإمارات للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد

ونشرت يارا فيديو لها بعد الحفل عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليه قائلة :" مسرح المجاز..كتير استمتعت بهالحفلة.. صحيح كنتوا بعاد عنّي بس قريبين من قلبى".

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وكانت شاركت يارا جمهورها بصور لها فى أول مرة تخرج بها من منزلها بعد فترة الحجر المنزلى التى اتبعته خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا، حيث علقت قائلة "وهَيْك كانت أوّل طَلعَة من بَعد الحَجر.. شويّة فواكه وشويّة خضار ما فينا نستغنى عنهم.. مين بيحكى مع الأكل والخضار والفواكه متلى".

وفى سياق آخر عبرت الفنانة اللبنانية يارا، عن اشتيقاها لمباريات كرة القدم وفريقها المفضل برشلونة بعد توقف النشاط الكروى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتأكيدًا على عشقها للبارسا، نشرت يارا صورتها وهى ترتدى تيشيرت الفريق الكتالونى، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت يارا فى تعليقها على الصورة "خلال هذا الحجر الصحى، حتى لو كنت فى واحدة من أجمل المدن فى العالم مثل دبى، يمكنك الرجوع إلى الأشياء التى تحبها أكثر.. أحب وأفتقد فريق برشلونة المفضل لدى، ولا يمكننى الانتظار حتى أراهم يلعبون ويملأون الملاعب مرة أخرى"، وأضافت "اشتقنا كتير لمباريات برشلونة.. إن شاء الله يرجعوا كمان لأنو فيه غير فرق رجعت.. مين بيتذكّر كم نقطة كان عندهم برشلونة قبل توقف الدورى.