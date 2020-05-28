شكرا لقرائتكم خبر عن هديل حسن بعد مخالطتها رجاء الجداوى فى لعبة النسيان: "مطلعش عندى كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة الشابة هديل حسن، عن سعادتها بسلبية نتيجة تحليل فيروس كورونا، التى خضعت له مؤخرا، عقب مخالطتها للفنانة القديرة رجاء الجداوى، التى أصيب بالفيروس مؤخرا، خلال تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذى عرض خلال موسم دراما رمضان المنتهى.

ونشرت هديل، عبر حسابها على انستجرام، صورة لها صحبتها بتعليق: "فرحة ان ماطلعش عندى كورونا تستاهل صورة لوحدها".





وكانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم نقلها فى الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، الأحد الماضى، إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية.

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وكانت أميرة، ابنة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، قالت فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن نتيجة أول تحاليل معملية الخاصة بوالدتها، ظهرت إيجابية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وهى أول تحليل يتم للفنانة الكبيرة منذ دخولها الحجر الصحى بالإسماعيلية، فجر يوم العيد.

وأضافت أميرة الأبنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، أن والدتها تعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة، منذ دخولها المستشفى، طالبة كل محبيها بالدعاء لها، حتى تخرج بالسلامة من الحجر الصحى بالإسماعيلية.

وقال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة لـ"الخليج 365"، إن الفنانة رجاء الجداوى، وصلت إلى المستشفى وقت صلاة أذان فجر العيد، ودرجة حرارتها 39.6 درجة، وتم منحها أدوية لتخفيض حرارتها، خاصة أنها الأعراض الوحيدة لديها هى ارتفاع درجة حرارتها بينما لا توجد أى أعراض أخرى لكورونا لديها، ومع مرور أول يوم داخل الحجر الصحى انخفض درجة حرارتها إلى 37 درجة، ثم عادت الحرارة مرة أخرى إلى 38 درجة، وتستمر مشكلتها الصحية حتى الآن فى درجة الحرارة التى ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذى يتكرر باستمرار.

كان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، أجرى اتصال هاتفى، بالفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، خلال تواجدها بالحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.