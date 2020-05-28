شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 سنوات ..انفصال سكوت ديسيك و صوفيا ريتشى بعد شائعات ارتباطه بكلو كاردشيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنفصل النجم العالمى سكوت ديسيك عن زوجته الفنانة وعارضة الأزياء العالمية صوفيا ريتشي بعد ثلاث سنوات من الارتباط، وذلك بعد العديد من الشائعات حول الزوجين فى الفترة الأخيرة، ومنها شائعات ارتباط سكوت بكلو كاردشيان شقيقة زوجته السابقة كلوى كاردشيان وكذلك خروجه من مركز إعادة التأهيل لإدمانه المخدرات بعد وفاة والديه.

وبدأت الشائعات تدور حول الزوجين عندما شوهدت صوفيا ، 21 سنة ، تحتفل في ماليبو بكالفورنيا بينما احتفل سكوت بعيد ميلاده السابع والثلاثين في ولاية يوتا مع كورتني كارداشيان زوجته السابقة وأطفالهما الثلاثة ، ماسون ، 10 ، بينيلوب ، سبع سنوات وخمس سنوات، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وصرحت صوفيا أنها تعتقد أنه من الأفضل لهم أن يكونوا منفصلين حتى يتمكن سكوت من التركيز على نفسه، لافتة إنها تبحث عن مصلحته فقط وكان قرارها في المقام الأول أن ينفصلوا، وهي تعيش فى الوقت الحالي مع عائلتها وأخذت أغلبية أغراضها من منزل سكوت.

فقد انتشرت شائعة تشير أن كلو و ديسيك والد ابناء شقيقتها كورتني كاردشيان يعيشا قصة حب جديدة و يتواعدان ، و ذلك بسبب تقريره نشره موقع nw يؤكد هذه العلاقة بعد تصويرهما وهما يتناولان الغداء معا وممسكين ايدي بعضهما البعض ، وأعلن مصدر أن سكوت يحاول دائما التواجد مع كلو و بجانبها بطريقة عاطفية ملفته للأنظار ، وهي تبادله نفس الشعور بل تعشقه ، واستكمل المصدر أنهم يبذلون دائما أعذارا للبقاء معا .



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وكانت قامت النجمة العالمية كلو كاردشيان بالاحتفال بعيد ميلاد نجم تليفزيون الواقع سكوت ديسيك وهو والد أبناء شقيقتها النجمة كورتني كاردشيان .

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فقد نشرت كلوي كاردشيان البالغة من العمر ( 35 عاما ) على صفحتها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام " عدة صور تجمعها بسكوت ديسيك خلال عدد من المناسبات والاحتفالات والسهرات الخاصة ، إضافة إلى عدد من صورهم خلال استمتاعهما معًا بوقتهما المميز خلال النزهات وهو ما جعل الكثيرين يتوقعون أن كلو تريد أن تكشف بهذه الصور عن علاقتها الغرامية و قصة حبها بسكوت ديسيك بشكل غير مباشر.

و قد حصدت الصور 2.8 مليون إعجابًا خلال 5 ساعات فقط من نشر الصور التي علقت كلو عليها وكتبت : " الحياة مملة جدا بدونك.. شكرا لك لأنك " أخ " عظيم .. وتحياتي لك وأنا أصلي لكي يكون عامك هذا مليء بالسحر ..أنت تستحق الافضل فقط .. و في الحقيقة فنحن لدينا الكثير من الحياة للعيش كعائلة معا إلى الأبد .. أحبك منذ وقت طويل ".