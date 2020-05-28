شكرا لقرائتكم خبر عن "شيكولاتة سايحة جوة كيك" لـ حسن شاكوش وعمر كمال تصل للمليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح كل من حست شاكوش وعمر كمال "مهرجان" جديدا بعنوان "شوكلاتة سايحة جوة كيك"، على موقع "يوتيوب" أمس الأربعاء، وحقق الكليب بعد طرحه فى أقل من 24 ساعة مليون مشاهدة، وتعد هذه الأغنية التعاون الثانى بينهما بعد أغنيتهما "بنت الجيران"، والتى وصلت إلى 307 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحها.

وكلمات الأغنية "أنا عاوزك بس في كلمتين.. إحنا اتقابلنا من يومين.. مش فاكر اتقابلنا فين.. والأمارة ضحكتيلي.. أموت أنا في غزل البنات.. والغمازات لما تبان بتجننيني.. يابت قلبي فيكي داب.. سامع سكات.. محتاج لحد يطمني".

أما عن الخلافات بينن عمر كمال وبين حسن شاكوش، قال عمر كمال فى التعليقات عبر صفحته "انستجرام" "الشغل مالهوش دعوة بالعلاقات والخناقات، فى اتفاقات لازم تتم بعيدا عن الخلافات والشغل لازم ينزل".