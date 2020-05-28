شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى يطالب متابعيه بدعم السياحة فى مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم أحمد الفيشاوى متابعيه على "إنستجرام" فيديو جديد أثناء سفره، حيث كتب "كن آمنًا وادعم السياحة فى بلدك"، ويظهر الفيشاوى فى الفيديو وهو يقود سيارته على طريق سفر، ويسمع إحدى الأغنيات "الراب"، ثم ظهر وهو يتناول طعامه مبديا إعجابه به، ثم لقطات أخرى للغرفة التى يقيم بها التى استعرضها على أنغام الموسيقى.

وكانت محكمة جنح الدقى قررت قبل 8 أيام تأجيل المعارضة المقدمة من جانب الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ لجلسة 10 يونيو.



الفيشاوى

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من فيديو أحمد الفيشاوى على انستجرام

وكانت "ثناء لحظى" المحامية ودفاع أحمد الفيشاوى، قالت فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه جرى إعلانهم فى القضية فى مكان قديم لم يعد موكلها مقيمًا فيه، على الرغم من أنهم حرروا إنذارًا رسميًا من أجل إعلان موكلها على مكانه القانونى، وهو ما لم يحدث.

وأضافت محامية أحمد الفيشاوى أنهم لم يحضروا الجلسة الأولى، وبالتالى لم يقدموا المستندات والأوراق اللازمة، لإثبات صحة الموقف القانونى لموكلها.

وذكرت "ثناء" أن إقامة لينا مع والدتها فى إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوى محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.