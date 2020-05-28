شكرا لقرائتكم خبر عن ميكاب الملكة كليوباترا.. لقاء الخميسى فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة لقاء الخميسى لجلسة تصوير جديدة وهى تتقمص شخصية الملكة كليوباترا، والتى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة وسط النجوم والمشاهير.

ونشرت لقاء الخميسى صورتها من جلسة التصوير عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وسرعان ما نجحت فى لفت انتباه متابعيها الذين حرصوا على مشاركتها فى التعليقات.

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وشاركت لقاء أول أمس، جمهورها عبر حسابها بموقع إنستجرام، بفيديو ترقص من خلالها على تتر مسلسل بـ100 وش الذى شهد نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في شهر رمضان الماضى.

وظهرت الفنانة لقاء الخميسى، بصحبة أولادها ونجلها وزوجها أثناء رقصتهم وتفاعلهم على أغنية مليونير مليونير للمدفعجية، وعلقت قائلة: "مليونير مليونير.. بكرة هابقى مليونير" بينما حاز إعجاب جمهورها.

يشار أن الفنانة لقاء الخميسى، احتفلت بأول أيام عيد الفطر المبارك، بإطلالة مبهجة انعكست صورة شاركتها مع الجمهور عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وظهرت لقاء فى هذه الصورة مرتدية فستان بسيط باللون الأبيض والأزرق الغامق، واستكملت إطلالتها الجذابة بحذاء بكعب عالى وقصة شعر قصيرة، وزينت وجهها ابتسامة رقيقة.