شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى مع مهندس ديكور مسلسل "الاختيار": العبقرى أحمد فايز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت أصداء نجاح مسلسل "الاختيار" مستمرة، رغم انتهاء عرض المسلسل، منذ أكثر من 4 أيام، حيث عبرت السوشيال ميديا فى مصر والوطن العربى، عن سعادتها بالمسلسل، وأيضا بسعادة أكبر، حينما انتشر خبر عن إنتاج مسلسل "الاختيار 2" خلال شهر رمضان المقبل، وقد حظى الاختيار بإجماع المصريين ومتابعتهم له، خلال شهر رمضان، والتركيز على المحطات المهمة فى مسيرة شهيد الصاعقة البطل أحمد المنسى ضد الإرهاب، والذى جسده النجم أمير كرارة.



بيتر ميمى

المخرج بيتر ميمى، نشر صورة من لوكيشن تصوير المسلسل، وتحديدا فى اللوكيشن الذى شهد معركة "البرث" وهى المعركة التى خاضها الجنود المصريون ببسالة شديدة أمام الإرهابيين، الذين فشلوا فى اقتحام الكمين، وهى أيضا التى شهدت استشهاد منسى وبعض من رجاله.

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وعلق بيتر ميمى فى الصورة، "مع مهندس الديكور العبقرى .. أحمد فايز"، وقد أشاد المتابعون لبيتر ميمى بجودة المسلسل، والتفاصيل الصغيرة والدقيقة التى تسببت فى أن يخرج العمل مبهرا بهذا الشكل.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.