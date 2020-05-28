شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر.. أسامة أنور عكاشة يحكى عن طفولته وكواليس ليالى الحلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع ذكري رحيل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة الذى رحل عن عالمنا قبل 10 سنوات كاملة لم يغب فيها بريقه بسبب مشوار طويل توج فيه ملكاً علي الأعمال الدرامية بعدما كتب اسمه بأحرف من ذهب عبر أعمال عديدة أضفت لتاريخ الدراما المصرية والعربية عمقاً وأثراً أكبر مما جعله مدرسة في حد ذاته تسابق النجوم علي العمل فيها.



اسامة انور عكاشة

أسامة أنور عكاشة الذي شهد قلمه علي أعمال بعظمة ليالي الحلمية، الشهد والدموع، امرأة من زمن الحب، وغيرها من أهم الأعمال التي أثرت الدراما نتعرض في ذكري رحيله إلي حوار نادر له أطل فيها علي الإعلامي فاروق شوشة من بوابة برنامج : "أمسية ثقافية"، الذى كان يذاع على التليفزيون المصري لفترة طويلة.

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وقد تحدث خلال الحلقة عن العديد من الأسرار في حياته وكيفية تأثره بالمكان والزمان الذى عاشه حتي تمكن من إخراج موهبته في التأليف، كما تطرق خلال الحوار إلي كواليس عمله علي مسلسل "ليالي الحلمية"، بداية بمنطقة الحلمية نفسها الذى عايشها وشهد تطوراتها بالإضافة إلي طريقته في النظرة إليها من إتخاذها كرمز لقدوم طبقة ارستقراطية جديدة على المجتمع المصري بعد ثورة يوليو.

كما كشف أسامة أنور عكاشة خلال الحوار عن طفولته في كفر الشيخ ومدي حبه للتركيز في الأشخاص من حوله خاصة الكبار في جلساتهم حيث كان يدخل خفية لمراقبتهم وتقليدهم، وهو ما أثري وجدانه حينما كبر وصار مؤلفاً.